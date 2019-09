Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat EssilorLuxottica von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 111 auf 143 Euro angehoben. Die anhaltende vertikale Integration des Brillenkonzerns berge attraktives Wertsteigerungspotenzial, schrieb Analystin Elena Mariani in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der geplanten Mehrheitsübernahme des niederländischen Optik-Einzelhändlers GrandVision würde der faire Wert der Aktie um weitere 15 Prozent steigen./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-09-23/10:18

ISIN: FR0000121667