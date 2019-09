flatex Morning-news DAX update: Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik wiesen ...

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik wiesen am Montag mehrheitlich Kursverluste auf. Besonders die festlandchinesischen Indizes aus Shanghai und Shenzhen fielen deutlich zurück. In Japan blieben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Die US-Futures starteten hingegen mit starken Kursaufschlägen in die neue Handelswoche. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.432,30 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 12.468,01 Punkten aus dem Xetra-Handel. An der charttechnischen Ausgangslage hatte sich rund um den am Freitag vollzogenen Hexensabbat nichts geändert. Weiterhin wäre auf da Hoch des 13. September 2019 bei 12.494,24 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 17. September 2019 bei 12.303,58 Punkten abzustellen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ableiten zu können. Die Widerstände kämen bei dem Marken von 12.494 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.522/12.539/12.567/12.612/12.640 und 12.685 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.422/12.399/12.376/12.249 und 12.304 Punkten auszumachen.



