Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Skepsis in Sachen US-chinesischer Handelsstreits hat am Montag an den ostasiatischen Börsen die Oberhand gewonnen. Hinzu kamen maue Vorgaben der US-Börsen. Insbesondere in Schanghai und in Hongkong gaben die Aktienkurse nach, in Schanghai mit rund 1 Prozent am stärksten in der Region. In Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Im südkoreanischen Seoul lautete die Tendenz behauptet, in Sydney stieg das Marktbarometer dagegen um 0,3 Prozent. In Indien zogen die Kurse erneut kräftig an. Nach dem gut 5-prozentigen Kursfeuerwerk am Freitag in Reaktion auf die Ankündigung von Steuersenkungen, lag der BSE Sensex im späten Handelsverlauf nochmals über 3 Prozent höher.

Nachdem in der Vorwoche erstmals seit zwei Monaten vorbereitende Gespräche für ein Treffen auf höherer Ebene im Oktober geführt wurde, warnte der Berater des Weißen Hauses, Michael Pillsbury, in einem Interview mit der South China Morning Post vor weiter steigenden US-Strafzöllen auf 50 oder gar 100 Prozent, sollten beide Seiten keine Einigung erzielen. Für Verunsicherung sorgte auch, dass eine chinesische Delegation früher als geplant wieder abgereist sein soll, mutmaßlich als Reaktion auf eine Absage von US-Präsident Donald Trump, Einigungen zwischen beiden Seiten zunächst in Teilbereichen anzustreben. Peking wies diesen Zusammenhang aber zurück und kündigte an, dass die Gespräche im nächsten Monat weitergingen.

Am Devisenmarkt notierte der als eine Art Risikobarometer geltende Yen höher als zur gleichen Zeit am Freitag. Der Dollar kostete zum Handelsende in Tokio 107,72 Yen, verglichen mit 107,86. Der Offshore-Yuan tendierte derweil seitwärts zur US-Devise.

Fosun Tourism im Thomas-Cook-Sog

Am Aktienmarkt in Hongkong ging es in Reaktion auf die Insolvenz von Thomas Cook mit dem Kurs von Fosun Tourism um gut 4 Prozent nach unten, Fosun International gaben um 1,5 Prozent nach. Fosun Tourism ist an Thomas Cook beteiligt und hatte im vergangenen Monat eingewilligt, 450 Millionen Pfund in das britische Reiseunternehmen zu stecken und im Gegenzug einen Anteil von 75 Prozent an dem Reiseanbieter und von 25 Prozent an der Flugsparte zu erhalten.

In Seoul ging es für Kia Motors nach einem zuversichtlichen Ausblick von Shinhan Investment und einer Kurszielerhöhung um 3,6 Prozent nach oben. Hyundai Motor gewannen 2,7 Prozent. LG Chem büßten dagegen 1,7 Prozent ein, nachdem die Analysten von KTB Investment ihre Gewinn- und Umsatzschätzungen gesenkt hatten. Ihre Kaufempfehlung behielten sie aber bei.

Am Ölmarkt stiegen die Preise - zuletzt um etwa 1 Prozent. Zum einen trieben die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran, zum anderen heißt es nun, dass es deutlich länger dauern könne, bis die saudische Raffinerie am Persischen Golf durch den Betreiber Aramco wieder voll in Betrieb genommen werden kann nach dem Anschlag am vorletzten Wochenende. Die USA machen Iran für die Anschläge verantwortlich.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.749,70 +0,28% +19,54% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertagspause Kospi (Seoul) 2.091,70 +0,01% +2,48% 08:00 Schanghai-Comp. 2.977,08 -0,98% +19,37% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.249,19 -0,71% +2,27% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.919,02 -0,10% +12,25% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.146,95 -0,40% +2,96% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.592,51 -0,31% -5,51% 11:00 BSE (Mumbai) 39.249,93 +3,25% +8,26% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:26 % YTD EUR/USD 1,0969 -0,4% 1,1017 1,1064 -4,3% EUR/JPY 117,99 -0,6% 118,68 119,26 -6,2% EUR/GBP 0,8826 -0,1% 0,8836 0,8810 -1,9% GBP/USD 1,2427 -0,3% 1,2469 1,2559 -2,5% USD/JPY 107,56 -0,2% 107,73 107,79 -1,9% USD/KRW 1196,07 +0,2% 1194,13 1189,30 +7,3% USD/CNY 7,1210 +0,4% 7,0916 7,0875 +3,5% USD/CNH 7,1192 +0,2% 7,1044 7,0861 +3,6% USD/HKD 7,8398 +0,0% 7,8392 7,8328 +0,1% AUD/USD 0,6766 -0,0% 0,6769 0,6804 -4,0% NZD/USD 0,6260 -0,1% 0,6266 0,6294 -6,8% Bitcoin BTC/USD 9.894,98 -1,5% 10.045,25 10.171,75 +166,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 58,09 0% 0,00 +20,9% Brent/ICE 64,69 64,28 +0,6% 0,41 +16,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.516,62 1.516,75 -0,0% -0,13 +18,2% Silber (Spot) 18,27 17,99 +1,6% +0,28 +17,9% Platin (Spot) 951,63 944,75 +0,7% +6,88 +19,5% Kupfer-Future 2,57 2,59 -0,9% -0,02 -3,0% ===

