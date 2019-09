Die OMV wurde zum zweiten Mal in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) aufgenommen und ist nach wie vor das einzige österreichische Unternehmen in diesem Index. Der Dow Jones Sustainability World Index umfasst die Top 10% der größten 2.500 Unternehmen des S&P Global Index in Bezug auf Nachhaltigkeits-Leadership, basierend auf der Bewertung langfristiger wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Kriterien. OMV-CEO Rainer Seele: "Wir werden an unserem nachhaltigen Ansatz festhalten, das richtige Gleichgewicht zwischen bezahlbarer Energie, Versorgungssicherheit und Klimaschutz zu finden und dabei die Interessen unserer Stakeholder berücksichtigen.". Manjit Jus, Leiter des ESG (Environmental, Social and Governance) Ratings bei RobecoSAM, lobte den ...

