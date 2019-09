Zollikon, Schweiz (ots) - ART ON ICE feiert 2020 seinen 25. Geburtstag - daheim in der Schweiz, mit seinem treuen Schweizer Publikum und mit Schweizer Stars.



Bligg und Bastian Baker sind die Schweizer Musik-Liveacts der Show, Comedian Marco Rima ist die lustige, skurrile, aber auch poetische Hauptfigur der Story der Show und Olympiateilnehmerin Alexia Paganini vertritt die Heimat auf dem Eis.



Bligg ist einer der bedeutendsten Mundart-Künstler der Schweiz und steht für Kreativität und Texte die berühren. Die Bilanz des Zürchers ist bemerkenswert: mehrere Top-Ten-Alben und -Singles sowie Mehrfach-Gold- und Mehrfach-Platin-Auszeichnungen, dazu zahlreiche Preise, wie z.B. sieben Swiss Music Awards, und Hunderttausende verkaufter Tonträger.



Gerade mal 18-jährig trat Bastian Baker beim Montreux Jazz Festival auf, ehe er sich mit seinen Songs ins Rampenlicht katapultierte. Nicht nur in der Schweiz, in ganz Europa und auch Übersee findet der Romand Gehör.



Comedian und Schauspieler Marco Rima, der 2020 sein 40-jähriges Bühnenjubiläum mit neuer Show "no problem" feiert, ist einer der beliebtesten Entertainer im deutschsprachigen Raum: «Ich werde bei Art on Ice in einer neuen Rolle zu sehen sein, mich für Art on Ice neu erfinden.»



Wer die internationalen Music-Acts und Eiskunstlauf-Stars sind, die 2020 bei ART ON ICE auftreten werden, wird in Kürze bekannt. Die neue Show wird einen bunten Strauss an Weltklasse-Unterhaltung bieten und eine Menge an Niegesehenem beinhalten.



ART ON ICE, in der Schweiz erfunden und seit 25 Jahren in der Schweiz produziert, ist eben mehr als eine Eiskunstlauf-Gala, ist das perfekte Zusammenspiel von Musikstars auf der Bühne und Olympiasiegern und Weltmeistern auf dem Eis. Dazu brillieren Tänzer und Akrobaten und lassen einen beeindruckende Bühnenbilder staunen. ART ON ICE begeistert in der Schweiz jährlich rund 80 000 Zuschauerinnen und Zuschauer.



Der Ticketverkauf für die Art-on-Ice-Shows 2020 läuft.



Art on Ice 2020:



Art on Ice gastiert in Lausanne im grandiosen Stadionneubau, der Vaudoise Aréna, in Basel neu für zwei Vorstellungen und in Davos erstmals auch an einem Sonntagnachmittag.



Zürich / Hallenstadion / Do (20 h), Fr (20 h), Sa (14 und 20 h), So

(13 Uhr), 6. bis 9. Februar

Lausanne / Vaudoise Aréna / Di (19.30 h), 11. Februar

Basel / St. Jakobshalle / Do (20 h) und Fr (20 h), 13. und 14.

Februar

Davos / Eishalle / Sa (20 Uhr) und So (17 Uhr), 15. und 16. Februar Tickets:

www.artonice.com Kontakt:



Marc Lindegger / Art on Ice Production AG / marc.lindegger@carre.ch /

044 315 40 27 / 079 611 53 43



Original-Content von: Art on Ice Production AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100017805