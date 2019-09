Geht es nach Komax, dann gehört die mühevolle, meist fehleranfällige Handarbeit nunmehr der Vergangenheit an. Im Zuge hoher Taktzeiten bei steigender Qualitätsanforderungen, führt an einer vollständigen Automatisierung aller Prozesse kein Weg mehr vorbei. Auch in der Kabelbearbeitung nicht, und erst recht nicht, wenn es darum geht, UTP-Leitungen (Unshielded twisted pairs) zuverlässig zu verarbeiten. Hier stellen OEMs sehr hohe Qualitätsanforderungen an Kabelbearbeitungsmaschinen.

Eine Maschine - drei Prozesse

Dem hat das Schweizer Unternehmen mit Sigma 688 ST nun Rechnung getragen: Als erster Verdrillvollautomat kann Sigma 688 ST drei vollautomatisierte Prozesse in einer Maschine ausführen: Die Anlage ermöglicht eine komplett vollautomatische Verarbeitung, inklusive beidseitigem Fixieren auf dem ersten Kreuzungspunkt. Ihr dynamisches Herz ist der Verdrillkopf mit einem AC-Servoantrieb. Die integrierte TFA-Überwachung (Twist Force Analyzer) kontrolliert die Kräfte, regelt die Nachstellbewegungen und stellt den regelmäßigen, präzisen Verdrillvorgang sicher. Die Kabeleinzugseinheit mit integriertem DLA (Delta Length Analyzer) sorgt für das schonende Einziehen von zwei Leitungen sowie die hohe Längengenauigkeit und Längensymmetrie. Eine drahtlose Stromübertragung ICS (Inductive Communication System) sowie das autonome Luftdruck-Speichersystem ermöglichen den Kabelauszug ohne Schleppkette.

Überdies ...

