Investition von Marlin Equity Partners soll die Entwicklung einer einheitlichen Cloud-Kommunikations- und Kollaborationsplattform beschleunigen.

Lifesize, weltweit einziger Anbieter cloudbasierter 4K-Videokonferenzlösungen, und Serenova, führender Anbieter von Contact Center-as-a-Service (CCaaS), haben heute ihre Fusion angekündigt. Ziel des Zusammenschlusses ist es, ein Unternehmen für qualitätsführende integrierte Videokonferenz- und Contact Center-Kommunikation, das mehr als 10.000 Kunden weltweit bedient. Marlin Equity Partners, eine globale Investmentfirma mit einem verwalteten Kapital von über 6,7 Milliarden US-Dollar, ist der finanzielle Sponsor der Fusion und wird weiterhin in das Wachstum des kombinierten Unternehmens investieren, um den 60 Milliarden US-Dollar schweren Unified Communications-as-a-Service (UCaaS)-Markt anzugehen.

Mit der Fusion begegnet das Unternehmen dem UCaaS-Trend mit einer komplementären Plattform aus cloudbasierten Video Kollaboration- und Contact Center-Lösungen. Beide Lösungen sind von Gartner, Inc. in den jeweiligen Magic Quadrants der Branche stark anerkannt.* Der Zusammenschluss wird es Kunden fortan ermöglichen, den Flickenteppich aus Kommunikations-, Contact Center- und Video Kollaboration-Lösungen zu konsolidieren. Auf diese Weise wird die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und mit Kunden vereinheitlicht und produktiver gestaltet. Über sein Partner-Ökosystem wird das Unternehmen seinen Kunden zudem in mehr als 100 Ländern weltweit einen globalen und maßgeschneiderten lokalen Beratungs-, Installations- und Support-Service bieten können.

Craig Malloy, Gründer und CEO von Lifesize, wird CEO des neuen Unternehmens. John Lynch, CEO von Serenova, wird die Rolle des Senior Vice President of Sales übernehmen, einschließlich der strategischen Aufsicht über globale Großkunden.

"Intensivere Kunden- und Mitarbeitereinbindung mittels lebendiger und direkter Kommunikation das ist es womit sich weltweit erfolgreiche Unternehmen zukünftig von ihrer Konkurrenz abheben werden", erläutert Malloy. "Dieser Zusammenschluss bringt zwei Unternehmen mit großer Marktkenntnis und innovativen, cloudbasierten Lösungen zusammen. Vom Contact Center bis zum Konferenzraum und darüber hinaus zu einer integrierten Plattform zusammengeführt, werden wir in der exklusiven Position sein, Unternehmen Kommunikationserlebnisse zu bieten, die den Status quo weit übertreffen."

"Lifesize kann auf eine lange Erfolgsgeschichte von Innovationen in der Geschäftskommunikation und ein starkes Engagement für den Kundenerfolg zurückblicken", bestätigt Lynch. "Die Synergien zwischen Serenova und den Lösungen von Lifesize ermöglichen es uns, die Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden zu revolutionieren und den Wert, den wir unseren bestehenden Contact Center-Kunden weltweit bieten, weiter zu steigern".

Marlin Equity Partners, das kürzlich die Übernahme der ProScheduler-Plattform von Loxysoft durch Serenova leitete, wird eine Schlüsselrolle in der Strategie des kombinierten Unternehmens spielen, um durch Akquisition, Partnerschaften und Produktentwicklung ein ganzheitliches Unified Communications-Portfolio zu schaffen.

Das Unternehmen wird auf der bevorstehenden Enterprise Connect-Konferenz, die vom 30. März bis 2. April 2020 in Orlando, Florida, stattfindet, einen Vortrag halten. Konferenzteilnehmer können sich hierzu an Stand 1019 informieren.

Über Lifesize

Lifesize kombiniert erstklassige, cloudbasierte Videokonferenzdienste mit integrierten Geräten, die weltweit einen neuen Standard für Arbeitsplatzkommunikation und -produktivität setzen. Lifesize wurde von Frost Sullivan als Cloud-Videokonferenzanbieter des Jahres ausgezeichnet und ist branchenweit führend bei der Kundenzufriedenheit mit der weltweit ersten 4K-Videokonferenzlösung und 4K-Servicearchitektur, die am Hauptsitz in Austin Texas, USA entworfen und entwickelt wurde. Um zu erfahren, warum Unternehmen und andere Organisation wie Yelp, Netflix, Salvation Army, Yale University und NASA sich bei ihrer unentbehrlichen Teamkommunikation auf Lifesize verlassen, besuchen Sie www.lifesize.com oder folgen Sie dem Unternehmen unter @Lifesize.

Über Serenova

Serenova ist ein führender Anbieter von cloudbasierter, Multi-Channel Contact Center-Software für globale Unternehmen und BPO-Dienstleister. Die umfassende SaaS-Software-Suite des Unternehmens ermöglicht es firmeneigenen und ausgelagerten Kundendienstorganisationen, ihre Strategie für die ein- und ausgehende Kundenkommunikation über Sprach-, E-Mail-, Chat-, soziale und mobile Kanäle zu verwalten und zu optimieren. Die preisgekrönte Plattform von Serenova hat bereits mehr als drei Milliarden Kundeninteraktionen verarbeitet und zählt weltweit über 100.000 Benutzer. Mit Hauptsitz in Austin, Texas, unterstützt Serenova eine Vielzahl von Branchen, darunter Finanzen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Einzelhandel und Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.serenova.com.

Über Marlin Equity Partners

Marlin Equity Partners ist eine globale Investmentfirma mit einem verwalteten Kapital von über 6,7 Milliarden Dollar. Die Firma konzentriert sich darauf, Muttergesellschaften, Aktionären und anderen Interessengruppen maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die ihren Geschäfts- und Liquiditätsanforderungen entsprechen. Marlin investiert in Unternehmen aus mehreren Branchen und hilft ihnen mit Kapitalbasis, Branchenbeziehungen und einem umfangreichen Netzwerk operativer Ressourcen dabei, ihre Perspektiven zu stärken und ihren Wert zu steigern. Seit seiner Gründung hat Marlin über seine Gruppe von Fonds und verbundenen Unternehmen mehr als 150 Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ein zusätzliches Büro in London. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.marlinequity.com.

Lifesize und das Lifesize Logo sind Marken von Lifesize, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

*Gartner, "Magic Quadrant for Meeting Solutions." Mike Fasciani, Tom Eagle and Adam Preset. Gartner, Inc. September 5, 2019.

*Gartner, "Magic Quadrant for Contact Center as a Service, North America." Drew Kraus, Steve Blood, and Simon Harrison. Gartner, Inc. October 15, 2019.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht dazu, nur Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenaussage ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

