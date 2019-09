Die zarten Hoffnungen auf eine Stabilisierung der Konjunktur in Deutschland und Europa sind heute zerstoben: Denn die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für September, die als beste Frühindikatoren für die Wirtschaftsentwicklung gelten, sind gewaltig in die Tiefe gerauscht - viel stärker als erwartet. Und das belastet auch die Aktienmärkte.Nach ein paar Monaten mit relativ moderaten Konjunkturdaten hatten viele Experten erwartet, dass die September-Daten diesen Stabilisierungstrend zumindest bestätigen würden. Manche hofften sogar auf ein leichtes Aufschwungssignal. Um so enttäuschender sind die Zahlen ausgefallen: Der Sammelindex für die Eurozone ist auf ein 75-Monats-Tief abgetaucht. Besonders fatal an den ...

