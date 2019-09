Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der mexikanische Mineralölkonzern Petroleos Mexicanos emittiert drei neue US-Dollar-Anleihen, so die Börse Stuttgart.Unter der (ISIN USP78625DW03/ WKN A2R7YJ) finde sich eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar, welche am 23.01.2027 fällig werde. Der Kupon betrage 6,49%. Anleihe Nummer Zwei (ISIN USP78625DX85/ WKN A2R7YL) verfüge über ein Emissionsvolumen von 3,25 Milliarden US-Dollar und eine Laufzeit bis 23.01.2030. Der Zinssatz betrage 6,84%. Anleihe Nummer Drei (ISIN USP78625DY68/ WKN A2R7YN) verfüge über ein Emissionsvolumen von 3 Milliarden US-Dollar und eine Laufzeit bis 23.01.2050. Die nächsten Zinszahlungen für die Anleihen fänden erstmalig am 23.01.2020 statt. Die weiteren Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen. Bei allen drei Anleihen sei der handelbare Mindestbetrag 10.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. Geratet werde Petroleos Mexicanos von S&P mit BBB+. (Bonds Weekly Ausgabe 38 vom 20.09.2019) (23.09.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...