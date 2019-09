Guten Morgen,die Situation bei Deutschlands Großbanken spitzt sich immer weiter zu. Am Wochenende gab nun die COMMERZBANK bekannt ihr Tafelsilber zu veräußern. Unter dem etwas nach Verzweiflung klingenden Begriff "Strategieprogramm Commerzbank 5.0" gaben die Frankfurter bekannt, sich von der polnischen Tochter MBANK zu trennen und die COMDIRECT-Tochter auf das Mutterhaus zu verschmelzen.Letzteres ist nur für COMDIRECT-Aktionäre von Bedeutung und die Interpretation des Gesamtpakets an Maßnahmen überlassen wir dem Parkett: Dort wurde die Ankündigung nur mit Achselzucken quittiert. In anderen Worten: Wem nicht mehr einfällt als der Verkauf von Assets, der befindet sich auf einer schiefen Ebene. Wir bleiben dabei: Die Zukunft der deutschen Bankenlandschaft wird von anderen, neuen Namen geprägt sein.

