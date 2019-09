Frankfurt am Main (ots) - AvS - International Trusted Advisors, eine weltweit tätige Beratung in den Bereichen Executive Search und Ownership Advisory mit Sitz in Frankfurt, wird künftig von einem Beirat mit internationalen Spitzenmanagern unterstützt. Luisa Delgado, Tony Bogod, Wolfgang Colberg und Hans-Kristian Hoejsgaard werden dem Beraterkreis um Gründer Andreas v. Specht bei der weiteren Internationalisierung als Ideengeber und Sparringspartner zur Seite stehen. Das gemeinsame Ziel ist der weitere Ausbau eines international agierenden Beratungshauses, das seine Klienten bei Executive Search und Ownership Advisory mit Top-Qualität unterstützt, dabei aber schneller und effektiver als große Häuser agiert. Neben dem Hauptsitz Frankfurt hat AvS - International Trusted Advisors bereits Büros in Hamburg, Genf, Zürich, Paris, London und Bogotá.



Luisa Delgado, Tony Bogod, Wolfgang Colberg und Hans-Kristian Hoejsgaard blicken gleichermaßen auf beeindruckende Managementkarrieren zurück und sind derzeit in Aufsichtsgremien internationaler Unternehmen und Organisationen aktiv.



"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, solche hochkarätigen und erfahrenen Persönlichkeiten für unseren Beratungsansatz in Executive Search und Ownership Advisory zu begeistern", sagte Andreas v. Specht anlässlich der ersten Sitzung der Industry Advisors Gruppe in Frankfurt. "Durch den regelmäßigen Austausch mit unseren Beiräten können wir unsere Arbeit noch besser auf die Bedürfnisse unserer global agierenden Klienten ausrichten."



Die Schweizerin Luisa Delgado war im Laufe ihrer Karriere globale Personalchefin der SAP AG und CEO der Safilo Group, eines weltweit aktiven Brillenherstellers. Sie ist u.a. Mitglied des Aufsichtsrats von IKEA.



Der Brite Tony Bogod leitete viele Jahre das Centre of Family Business des Beratungshauses BDO und ist heute ein weltweit anerkannter Experte für Nachfolgefragen in Familienunternehmen und Family Offices.



Der Deutsche Wolfgang Colberg hat viele Jahre Führungspositionen in der Bosch-Gruppe bekleidet, bevor er als CFO den Börsengang der Evonik Industries AG umsetzte. Heute ist er Industrial Partner bei CVC Capital Partners (Deutschland) und u.a. Mitglied im Aufsichtsrat von ThyssenKrupp.



Der Däne Hans-Kristian Hoejsgaard war Group CEO der Oettinger Davidoff AG und ist heute u.a. Aufsichtsrat der CALIDA Group.



AvS - International Trusted Advisors ist in Deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, hat das Beraterteam erweitert und sowohl in Hamburg wie auch in Frankfurt Büros etabliert. Zum Wachstum der Firma tragen vor allem drei Entwicklungen bei: die Nachfrage im Kerngeschäft Executive Search, also der Beratung bei der Nachfolge von Unternehmer- und Geschäftsführungsfunktionen in Familienunternehmen und Family Offices sowie die Beratung bei der Besetzung von Aufsichtsgremien; des Weiteren die Analyse und Bewertung von Führungsteams und schließlich der Bereich Ownership Advisory, in dem Familienunternehmer bei der Erarbeitung von Inhaberstrategien sowie der Entwicklung von Führungs- und Aufsichtsstrukturen unterstützt werden.



Pressekontakt:



Philipp J. Fleischmann

AvS - International Trusted Adivsors GmbH

+49 69 27139750, p.fleischmann@avs-advisors.com



Original-Content von: AvS - International Trusted Advisors GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134941/4382288