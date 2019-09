Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Der Dax startet schwächer in die neue Handelswoche: Die Hoffnung auf eine Lösung im Zollstreit USA ./. China hat einen Dämpfer bekommen. Außerdem machen sich die Einkaufsmanager in Deutschland offensichtlich Sorgen. Damit bleibt der Dax in der Seitwärtsspanne zwischen 12.300 und 12.500 Punkten gefangen. Top Themen im Marktbericht: Die Deutsche Bank kommt Verkauft ihres Aktienhandels voran. Beben in der Reisebranche - Thomas Cook ist pleite Übernahme Karussell in der Immobilienbranche. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß