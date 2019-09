Der heutige Vormittag ist unerwartet schwach, der ATX hält sich nur knapp über der 3000er-Marke. Mit kommender Woche startet unser 32er-Herbst-Aktienturnier mit Pokalübergabe am Weltspartag. Teilnehmen werden 32 Unternehmen und in Woche 1 wird es 16 Duelle geben. Fix sind die 20 ATX-Unternehmen, dazu haben wir jetzt 3 weitere Unternehmen mal addiert: Warimpex, European Lithium und Palfinger. Und da gibt es das Konzept der Challenges. Hannes Roither von Palfinger fordert in Runde 1 die voestalpine heraus. Also Palfinger vs. voestalpine, Kunde vs. Lieferant. "Der Stahl ist das verbindende Element".Palfinger ( Akt. Indikation: 24,55 /25,05, -1,00%)voestalpine ( Akt. Indikation: 21,52 /21,62, -3,92%) (Der Input von Christian Drastil für den ...

