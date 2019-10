Positive Effekte brachte dabei die neue Organisationsstruktur. Im Marinegeschäft wurde im dritten Quartal der Break Even erreicht. Den Ausblick hat das Unternehmen am Dienstag bestätigt. Ads_BA_AD('CAD2'); Der Umsatz wuchs in den ersten neun Monaten 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,0 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis stieg um 31,6 Prozent auf 63,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...