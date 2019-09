Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer kann seinen neuartigen Krebswirkstoff Larotrectinib auch in Europa vermarkten. Die EU-Kommission ließ das Mittel, das bereits in den USA, Kanada und Brasilien auf dem Markt ist, zur Behandlung von soliden Tumoren mit einer so genannten NTRK-Genfusion zu und folgte damit einer im Juli ausgesprochenen Empfehlung eines Expertengremiums.

Larotrectinib ist das erste Krebsmedikament in der EU, mit dem nicht nur bestimmte Tumore behandelt werden können. Allerdings ist es nur für Krebsarten geeignet, die eine seltene Genom-Veränderung aufweisen.

Das Mittel gilt als Hoffnungsträger unter den neuartigen Krebsmedikamenten, weil es eine Behandlungsoption bei lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Krebs bietet. Bayer rechnet mit einem Spitzenumsatz von 750 Millionen Euro jährlich. Der Leverkusener Konzern besitzt die vollständigen Lizenzrechte an dem Mittel. Ursprünglich entwickelt worden war es von Loxo Oncology.

