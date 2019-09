Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv MATCH MY TRADE - SOCIAL TRADING MIT DEM NEUEN TOOL DER SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Neue fragwürdige Signale im Handelsstreit USA/China haben die Performance unseres jüngsten DAX-Scheins zum Wochenauftakt ziemlich gedrückt. Immerhin für ein kleines, aber feines Plus von 0,6 Prozent hat es gereicht. Wie machen wir weiter? Die neue Handelswoche lässt sich eher holprig an. Die Vorgaben aus den USA waren auch alles andere als berauschend. Der Grund für die trübe Stimmung ist einmal mehr der Handelsstreit: Agrar-Vertreter aus China haben eine Reise in die US-Bundesstaaten Montana und Nebraska abgesagt und Trump signalisierte zugleich, dass er es mit einer Einigung im Handelsstreit sowieso so nicht so eilig hat. Kein leichtes Umfeld für Trading-Entscheidungen. Unsere Match My Trade-Community hat aber dennoch eine mutige getroffen! Mehr dazu um Video!