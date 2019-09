Vonovia: Milliardenzukauf in Schweden - Aktie am Scheideweg

Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) setzt den Wachstumskurs konsequent fort. So baut der Bochumer Immobilienkonzern mit einem Milliardenzukauf die Präsenz in Schweden aus. Wie die Konzernführung am Montag bekanntgab, wurde ein Mehrheitsanteil im Volumen von 1,1 Mrd. Euro am Wohnungsbauunternehmen Hembla übernommen. Verkäufer ist die US-Investmentgesellschaft Blackstone.

Laut Vonovia verfügt Hembla über einen Immobilienbestand von über 21.400 Wohnungen, vor allem im Großraum Stockholm. Bereits im zurückliegenden Jahr übernahm Deutschlands größte Immobiliengesellschaft den schwedischen Wohnungskonzern Victoria Park, der Eigentümer von mehr als 16.600 Wohnungen in den Regionen Malmö, Stockholm und Göteborg ist.

