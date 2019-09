Mynaric verlegt US Hauptsitz nach Los Angeles und kündigt Ausbaupläne an DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Mynaric verlegt US Hauptsitz nach Los Angeles und kündigt Ausbaupläne an 23.09.2019 / 12:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Entscheidung folgt dem steigenden Interesse an Mynarics kosteneffizienten Laserkommunikationsprodukten * Leiter des neuen US-Büros wird Bulent Altan, der von den USA wie auch von Deutschland aus Mynarics Marktposition auf beiden Seiten des Atlantiks stärken wird * Teil der US Expansionspläne sind der Aufbau von Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für US-spezifische Kundenlösungen München, 23. September 2019 - Mynaric (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11) verlegt seinen Nordamerikanischen Hauptsitz nach Los Angeles. Damit trägt das Unternehmen dem steigenden Interesse an Mynarics kosteneffizienten Laserkommunikationsprodukten von wichtigen US-Kunden insbesondere auf dem Gebiet der Satellitenkonstellationen Rechnung. Bulent Altan, der im März 2019 nach 12 Jahren von SpaceX zu Mynaric gestoßen ist, wird höchstpersönlich die US-Niederlassung leiten. Er bleibt weiterhin Mitglied des Mynaric Vorstands. "Unsere Entscheidung für den Umzug nach Los Angeles hat zwei Gründe. Zum einen haben die meisten Anbieter von US-Satellitenkonstellationen Niederlassungen an der Westküste, was ein großes Marktpotenzial für unsere Laserkommunikationsprodukte gleich in unserer neuen Nachbarschaft bietet. Zum anderen ist Kalifornieren ein attraktives Umfeld für herausragende Mitarbeiter, die wir benötigen werden, um das existierende, exzellente Team in Deutschland zu ergänzen. Es ist wichtig für uns, enge Beziehungen mit bestehenden und künftigen Kunden zu pflegen - und genau ihre Bedürfnisse und Anliegen zu verstehen, die wir mit US-spezifischen Lösungen beantworten werden. Deshalb freue ich mich sehr, mehr Zeit in Los Angeles mit dem Aufbau entsprechender Ressourcen zu verbringen." Bulent Altan, Mitglied des Vorstands Die Mynaric Niederlassung in Los Angeles ist der Startschuss für eine weitere Expansion in den USA im Jahr 2020, die in den nächsten Monaten parallel zur Qualifizierung und Bereitstellung von Laserkommunikationsprodukten für die Luft- und Raumfahrt stattfinden wird. Eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Teams wird die Entwicklung von Elektronik und Software rein aus US-Komponenten sein, was ein entscheidendes Kriterium für viele US-Firmen für den breiten Einsatz von Laserkommunikationslösungen ist. "Mynaric ist definitiv Vorreiter von Laserkommunikationsprodukten für den Einsatz im Weltraum - nach unserem Wissensstand haben wir mehr Weltraum-taugliche Produkte im Produktionslauf, als alle unsere Mitbewerber zusammengenommen jemals ins All gebracht haben. Wir erwarten einen enormen Boom für Laserkommunikation im nächsten Jahr. Die heutige Ankündigung zeigt, dass wir uns genau hierfür vorbereiten." Bulent Altan Mynaric USA wurde 2017 als selbstständige Niederlassung gegründet und hat seitdem enge Beziehungen zu den wichtigsten Akteuren in der Luft- und Raumfahrt - sowohl im traditionellen Segment, als auch im New Space - aufgebaut. Über Mynaric Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Betrieb von Kommunikations- und Beobachtungsanwendungen in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen sicher über lange Strecken kabellos zu übermitteln. Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und Raumfahrt. Mit seinen kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaric als Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert. Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com Kontakt e comms@mynaric.com t + 49 8105 7999-117 (Englische Medien) t + 49 8105 7999-128 (Deutsche Medien) Wichtige Information Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden. 23.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 