Hannover (www.anleihencheck.de) - Mario Draghis achtjährige Amtszeit endet in wenigen Wochen am 31. Oktober, von Amtsmüdigkeit ist beim Noch-EZB-Präsidenten allerdings nichts zu spüren, so die Analysten der Nord LB.Entsprechend seinen verbalen Ankündigungen im Juni in Sintra sowie auf der Juli-Pressekonferenz der EZB hätten die Frankfurter Währungshüter ein umfassendes Stimuluspaket, bestehend aus mehreren, sich ergänzenden Einzelmaßnahmen, geschnürt. Hierzu würden eine Absenkung des Satzes für die Einlagefazilität um weitere zehn Basispunkte auf nun -0,50%, die Einführung eines Tieringsystems, eine nochmals expansiver formulierte Forward Guidance, eine attraktivere Ausgestaltung der TLTRO III-Geschäfte sowie die Wiederaufnahme des QE-Programms mit einem monatlichen Nettoankaufvolumen von EUR 20 Mrd. gehören. Dieses Paket sei nicht bloß eine Sammlung von einzelnen - teilweise innovativen - Lockerungsmaßnahmen, sondern müsse aufgrund von Wechselwirkungen in seiner Gesamtheit betrachtet werden. ...

