Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Experten von J.P. Morgan Asset Management sind trotz steigender Unsicherheit zuversichtlich, dass es sich weiterhin lohnt, in Asien zu investieren."Themen wie der Handelsstreit, die globale Wachstumseintrübung sowie volatile Märkte verunsichern viele Anleger und werden uns wohl noch eine zeitlang begleiten", unterstreiche Joanna Kwok, Portfolio-Managerin des J.P. Morgan Funds - Asia Growth Fund (ISIN LU0169518387/ WKN A0DNC7, A (acc) USD). Dennoch sei es für sie essenziell, weiterhin investiert zu bleiben, denn die Bewertungen sprächen dafür, dass sich dies in den nächsten zwölf Monaten auszahlen sollte. So notiere der MSCI Asia Index ohne Japan mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,3 und liege damit leicht unter dem Fünfjahresdurchschnitt der Bloomberg-Daten. "Bei diesen Bewertungsniveaus sollte man kaufen, nicht verkaufen", so ihr Credo. Entsprechend habe sie in dem von ihr mit verwalteten Asia Growth Fund auch die Volatilität genutzt und Positionen aufgestockt. ...

