Luxembourg (www.fondscheck.de) - Moventum Asset Management richtet seine Portfolios angesichts der steigenden Risiken defensiver aus, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das wurde nach der quartalsweisen Asset-Allokation-Konferenz beschlossen. "Die Weltwirtschaft wächst langsamer, das Risiko einer Rezession hat signifikant zugenommen", sagt Sascha Werner, Portfoliomanager bei Moventum AM. "Deshalb schichten wir bei Aktien etwa aus Technologie in defensivere Branchen um und setzen bei den Emerging-Markets- Anleihen auf Papiere in Hart- statt in Lokalwährungen." ...

