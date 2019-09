Aktien der TUI profitieren zu Handelsbeginn von der Pleite des ältesten Reisekonzerns Thomas Cook, nachdem sich bereits am Wochenende die Signale hierfür verdichtet hatten. Doch aus der seit Februar vorliegenden Handelsspanne zwischen 7,76 und 10,15 Euro gelang noch kein nachhaltiger Ausbruch. Fraglich, ob TUI überhaupt von einer Zerschlagung des britischen Reiseveranstalters profitieren kann. Bislang muten Spekulanten dem deutschen Konkurrenten Großes zu, ein Ausbruch aus der bisherigen Handelsspanne blieb bis auf einen Versuch aus. Die voreilige Reaktion könnte sogar gänzlich in sich zusammenfallen und die Seitwärtsbewegung ohne Unterbrechung fortsetzen. Genauso aber könnten weitere für TUI positive Signale aufkommen und fortgesetzte Käufe des Wertpapiers forcieren. Technisch ist die Sachlage glasklar. Wird sich noch zeigen müssen, in wieweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...