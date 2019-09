Immer mehr große Unternehmen wollen dank Investitionen in erneuerbare Energien klimaneutral werden. Auch Ikea setzt sich dabei hohe Ziele. Der schwedische Möbelhersteller Ikea will zukünftig eine positive Energiebilanz vorweisen - und das am liebsten so schnell es geht. Wie Reuters berichtet, gab die Ingka Group, der die meisten Ikea-Geschäfte gehören, bekannt, dass bereits Ende 2019 mehr erneuerbare Energie erzeugt werden soll, als die einzelnen Filialen verbraucht haben. Damit will man bis 2030 nicht nur klimaneutral, sondern ...

