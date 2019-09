Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Comdirect Bank anlässlich der möglichen Komplettübernahme durch die Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Analyst Andreas Pläsier sieht in einer am Montag vorliegenden Studie keine Eile, die deutlich nach oben gerannten Aktien der Onlinebank zu verkaufen. Er geht davon aus, dass der Aufsichtsrat die Pläne der "Commerzbank 5.0" durchwinkt, und hält einen Angebotspreis von etwa 12,15 Euro je Aktie für möglich./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-09-23/12:35

ISIN: DE0005428007