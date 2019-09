SCC France annonce sa participation aux Assises de la Sécurité 2019

Leader auprès de partenaires technologiques forts, SCC France a su faire évoluer son offre de cybersécurité en la portant à un niveau unique sur le marché français. A l'occasion de l'édition 2019 des Assises de la sécurité se déroulant du 9 au 12 octobre à Monaco, SCC France affichera son expertise en matière de cyberprotection.

Ses équipes se tiendront sur le stand 188 pour échanger avec les RSSI sur leurs projets et leur apporter des premiers éléments de réponse sur des sujets complexes, allant de l'analyse (audit, benchmarking de solutions), la prévention, la défense (sécurité défensive), la riposte (sécurité offensive) et enfin du conseil, à l'investigation des incidents en passant par la gouvernance et le SIEM.

Comme l'explique Nuno Ventura, Responsable de la BU Sécurité chez SCC France « cette année, nous allons à nouveau nous rapprocher des visiteurs du salon pour leur montrer comment lutter plus efficacement contre les cybermenaces, concevoir leurs stratégies de cybersécurité et mettre en œuvre leur gestion opérationnelle. Nos certifications et notre solide expertise sur ces sujets nous permettent d'accompagner de bout en bout nos clients, entreprises et administrations, dans leurs projets.»

Atelier

Vendredi 11 octobre à 11h débutera également l'atelier innovant et exclusif sur le thème de la « Gestion des incidents et menaces de Sécurité "from scratch" ». L'objectif de cet atelier sera de répondre aux exigences de sécurité en matière de gestion des événements d'informations, tant les projets SIEM sont au cœur d'une stratégie de sécurité d'entreprise efficace.

A cette occasion, les experts cybersécurité de SCC présenteront une solution open source s'appuyant sur des acteurs reconnus du marché. Cette plateforme permettra de détecter les menaces contextualisées du client, avec une possibilité de s'interconnecter avec l'environnement du SI.