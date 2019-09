Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank nach den vorgestellten Eckpunkten der neuen Unternehmensstrategie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Das mittelfristige Kapitalrendite-Ziel (ROTE) von 4 Prozent liege deutlich unter seiner Prognose von 6 Prozent, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Das Geldhaus dürfte zwei weitere Jahre mit heftigen Umstrukturierungsmaßnahmen vor sich haben./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2019 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-09-23/12:57

ISIN: DE000CBK1001