Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Von den Besuchen 25 großer europäischer Unternehmen aus den Segmenten Luftfahrt und Investitionsgüter habe sie uneinheitliche Botschaften mit Blick auf die Absatzmärkte im zweiten Halbjahr mitgebracht, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Während der Luftfahrtsektor auch weiterhin eine gesunde Dynamik verzeichne, stehe die Investitionsgüterindustrie zwar nicht viel schlechter da, aber auch nicht besser./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-09-23/13:00

ISIN: FR0000121972