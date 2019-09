IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: Mike Mardy, ehemalige Führungskraft von TUMI, tritt in das Board of Directors von True Leaf ein

Die C-Level-Führungskraft bringt Finanz-, Einzelhandels- und Herstellungsexpertise mit, um das Unternehmenswachstum und die globale Geschäftstätigkeit zu unterstützen.

VERNON, BC, 23. September 2019. True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA) gibt heute die Ernennung von Mike Mardy, CPA, zu einem unabhängigen Mitglied seines Board of Directors bekannt.

Zuletzt war Herr Mardy als Executive Vice President, Chief Financial Officer und Director von Tumi Holdings, Inc. (Tumi), einem Einzelhändler für Luxusgepäck und Reisezubehör. Er gilt als einer der Hauptverantwortlichen für den erfolgreichen Börsengang von Tumi im Jahr 2012 und die anschließende Fusion mit Samsonite, der weltweit größten Gepäckmarke. Vor seiner Tätigkeit bei Tumi war er Executive Vice President und Chief Financial Officer von Keystone Foods LLC, einem globalen Lebensmittelhersteller. Davor war er in leitenden Finanzpositionen bei Nabisco Inc., einem führenden Hersteller von Gebäck und Crackern in den USA, tätig.

Herr Mardy ist derzeit Director der führenden Mode-Einzelhandelsmarken Vince Holdings und Lulus.com. In der Vergangenheit war er Vorstandsmitglied bei mehreren börsennotierten Unternehmen, darunter DAVIDsTEA, Green Mountain Coffee Roasters und Modus Link Global Solutions. Er saß zuvor auch im Advisory Board der New York Stock Exchange (NYSE).

Wir freuen uns sehr, Mike in dieser wichtigen Entwicklungsphase von True Leaf in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen, sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Mike verfügt über wertvolle Führungserfahrungen, die er bei seiner Tätigkeit bei einigen der weltweit größten Einzelhandels- und Verbrauchsgüterunternehmen sammelte. Wir sehen seinen Beiträgen zur Führung von True Leaf entgegen, während wir unsere globale Wettbewerbsposition weiter festigen. Seine Erfahrung mit Fusionen und Übernahmen wird uns bei der Bewertung von möglichen Joint Ventures und ergänzenden Akquisitionsmöglichkeiten im Haustiergesundheitsbereich zugutekommen.

Herr Mardy ist Mitglied des Financial Executives Institute, der National Association of Corporate Directors, des The American Institute of Certified Public Accountants und der New Jersey Society of Certified Public Accountants. Er ist Absolvent der Princeton University und erlangte einen MBA-Abschluss an der Rutgers University.

Ich freue mich ungemein, dem Board von True Leaf beizutreten, meinte Herr Mardy. Ich sehe der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen im Board entgegen, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben und es für einen langfristigen Erfolg aufzustellen.

Mit der Ernennung von Herrn Mardy wird das Board auf fünf Mitglieder erweitert, darunter Chairman Mike Harcourt, Vice-Chair Jodi Watson, Darcy Bomford und Sylvain Toutant. Im Zusammenhang mit der Ernennung des neuen Mitglieds ist Kevin Bottomley aus dem Board of Directors zurückgetreten.

Kevin hat als Board-Mitglied seit unserem Börsengang im Jahr 2015 viele wertvolle Beiträge geleistet, sagte Mike Harcourt, Chairman des Board of Directors von True Leaf. Wir danken Kevin für seine langjährigen Dienste und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Über True Leaf Brands

True Leaf Pet Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist ein führendes globales Unternehmen für Haustierprodukte. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

True Leaf Cannabis Inc., ebenfalls eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., befindet sich in der Endphase des Antragsverfahrens auf Erteilung einer Zulassung als Produzent von Cannabis in Kanada. True Leaf Cannabis Inc. ist der Besitzer des True Leaf Campus, einer 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage in Lumby (British Columbia).

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Medien:

Paul Sullivan

Director, Public Relations

Paul@trueleaf.com

Tel: 604-685-4742

Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Investoren:

Phil Carlson / Scott Eckstein

KCSA Strategic Communications

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Tel: 212-896-1233 / 212-896-1210

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48910

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48910&tr=1

