Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz anlässlich der gekappten Margenprognose von 7,70 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Franz Schall weist in einer am Montag vorliegenden Studie darauf hin, dass der Motorenbauer sein Umsatzziel unverändert ließ. Er rät den Anlegern, den Kursrutsch als Einstiegschance zu sehen./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-09-23/13:04

ISIN: DE0006305006