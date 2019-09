Die Insolvenz von Thomas Cook bringt auch die deutsche Flugtochter Condor in Gefahr. Trotzdem gibt sich deren Chef Ralf Teckentrup optimistisch - auch weil Reiseveranstalter eine Übermacht der Lufthansa fürchten.

Der Zimmersmühlenweg in Oberursel im Taunus ist am Wochenende normalerweise ein sehr ruhiger Ort. Doch an diesem Wochenende brannte beim bekanntesten Unternehmen der Stadt, der Deutschlandtochter des britischen Reisekonzern Thomas Cook, in fast allen Etagen durchgehend das Licht und ständig fuhren Autos vom und auf den Firmenparkplatz. Weil der angeschlagene Reisekonzern in langen Verhandlungen um sein Überleben kämpfte, konferierten die führenden Mitarbeiter fast nonstop.

Doch jetzt am Morgen erscheint die Wochenendarbeit vergeblich. Denn heute früh gegen drei Uhr deutscher Zeit meldete Europas zweitgrößter Ferienmacher Insolvenz an. Rund 150.000 Urlauber sind nun in aller Welt gestrandet und können nur hoffen, dass sie möglichst bald und ohne große Nachzahlungen wieder nach Hause kommen.

Nur bei der deutschen Thomas-Cook-Airline Condor ist die Stimmung erstaunlich optimistisch. Die Linie führt ihre Flüge weiterhin wie geplant durch, trat deren Chef Ralf Teckentrup Gerüchten über ein baldiges Aus entgegen. "Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf das, was wir am besten können: Unsere Gäste pünktlich und sicher in den Urlaub zu fliegen", so der Manager, der in der oft großmäuligen Flugbranche als ebenso erfahren wie grundehrlich gilt.

Wie lange das gilt, ist freilich unklar. "Über kurz oder lang wird Condor wohl nicht um einen Insolvenzantrag herumkommen", fürchtet ein kundiger Jurist. Zu deutlich dürften die bis gestern noch stabilen Buchungszahlen verunsicherter Kunden und Veranstalter jetzt einbrechen. Tatsächlich wird unter Sanierungsberatern bereits ein Insolvenzszenario in Eigenregie ähnlich wie bei Air Berlin durchgespielt. Auch dort konnte der Flugbetrieb zunächst aufrechterhalten und Unternehmensteile später geordnet verkauft werden. Ähnlich wie damals Air Berlin hat auch Condor bei der Bundesregierung ...

