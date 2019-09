Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED senkte am Donnerstag erwartungsgemäß ihren Leitzins um 25 BP auf ein neues Zielband von 1,75% bis 2,0%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Wortwahl zur Zinsentscheidung sei nahezu unverändert ausgefallen. Dementsprechend würden auch die neuen Wirtschaftsprognosen der Notenbank wenig Veränderung zeigen. Laut FED werde die US-Wirtschaft weiterhin moderat aber solide wachsen. Mit einem Anstieg des realen BIP von 2,2% in diesem und 2,0% im nächsten Jahr liege das Wachstum weiter über Potenzial. Die Arbeitslosenquote werde konstant bei 3,7% gesehen. Die Inflationsrate bleibe zwar unter ihrem Zielwert, dürfte aber von 1,5% auf 1,9% ansteigen. Abwärtsrisiken für dieses Szenario würden sich aber weiterhin aus der Unsicherheit aus dem Handelskonflikt mit China ergeben. Bisher laste dieser vor allem auf den Investitionen des Verarbeitenden Gewerbes. Der Konsum der privaten Haushalte erweise sich hingegen noch weitgehend unbeeindruckt. Er bleibe die wesentliche Stütze des US-Wachstums. ...

