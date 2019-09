Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Wohnen mit Blick auf die geplante Beteiligung von Adler Real Estate an Ado Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Transaktion untermauere seine positive Einschätzung der Ado-Aktie, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie lasse auch entsprechende Rückschlüsse auf den Konkurrenten Deutsche Wohnen und die anderen auf Berlin fokussierten Immobilienunternehmen zu./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 03:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 03:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-09-23/13:23

ISIN: DE000A0HN5C6