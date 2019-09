In ihrem Leben reisen Menschen an viele Orte, doch es gibt immer nur einen einzigen Ort, an dem jeder Moment fantastisch ist.

Aerial Photography of the Ancient City (Photo: Business Wire)

Hier befand sich einst eine Stadt mit Flusshafen, die vor über 2000 Jahren am Rande eines Stadtgrabens gegründet wurde. Es war das "beste Dorf der Welt": Taierzhuang.

Die Stadt war Schauplatz der sehr berühmten, tragischen Schlacht von Taierzhuang, die siegreich endete.

Heute ist die historische Stadt Taierzhuang eine nationale Touristenattraktion der Kategorie 5A. Alle historischen Stätten, darunter auch das Schlachtfeld aus dem Widerstandskrieg gegen Japan, die historische Stadtmauer, die ehemalige Werft, das alte Wohnviertel, die historischen Straßen und Geschäfte, der ehemalige Tempel und die historischen Hallen, wurden mit modernsten technischen Mitteln restauriert. Hier finden heute in zeitlicher Abfolge vielfältige Vorführungen statt, z. B. "Kanaltrommeln", Schattenspiel und die Chinesische Liuqin-Oper.

Die wiederaufgebaute Altstadt von Taierzhuang ist nach Warschau die zweite historische Stadt der Welt, die komplett rekonstruiert wurde. Dort befindet sich die einzige Basis für den Austausch mit Taiwan in China. In der Altstadt gibt es 18 Teiche und 15 Kilometer kanalgesäumte Straßen. Man findet dort acht verschiedene Architekturstile. Die Stadt beherbergt 72 Tempel. Taierzhuang ist eine historische und kulturelle Stadt mit einer Mischung aus nord- und südchinesischer Kultur und einer Kombination aus chinesischer und westlicher Ästhetik.

Hier kann man auf einem sanft schaukelnden Boot durch die Stadt fahren. Zur Kultur dieser alten Stadt zählt die Allgegenwart der gemächlich dahingleitenden, von jungen Frauen gesteuerten Ruderboote, die Teil der pittoresken Stadtansicht sind. Zusammen mit dem blauen Wasser, den wogenden Wellen und der friedlichen Atmosphäre bilden sie eine harmonische Stadtlandschaft.

Die alten Stadtmauern, die engen Gassen, das plätschernde Wasser, die Schatten der Türme und Steinbrücken: Dies alles bildet den idealen Ort für einen Spaziergang entlang der Gassen aus Blaustein, bei dem man dem Regen zuhören und die Landschaft genießen kann. So kann man den Charme dieser Stadt am besten entdecken und sich in ihre Vergangenheit und Gegenwart verlieben: Historische Stadt Taierzhuang (Shandong/China).

