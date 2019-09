FRANKFURT (Dow Jones)--BASF verkauft sein Geschäft mit Ultrafiltrationsmembranen an den US-Chemiekonzern Dupont. Der Verkauf umfasst die Anteile an der Inge GmbH, den internationalen Vertrieb des Unternehmens, den Hauptsitz und den Produktionsstandort in Greifenberg, sowie bestimmte geistige Eigentumsrechte, die sich derzeit im Besitz der BASF SE befinden. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekannt gegeben, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Inge habe die Ultrafiltrationsmembran-Technologie zu zwar einem etablierten Player auf dem Markt gemacht, die Synergien mit BASF seien jedoch sehr begrenzt. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden wird der Abschluss Ende 2019 erwartet.

September 23, 2019 07:09 ET (11:09 GMT)

