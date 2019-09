United Internet (UI) ist den Konsumenten durch Marken wie GMX, Web.de oder 1&1 bekannt. Über die Tochter 1&1 Drillisch (DRI) nimmt das Internetunternehmen auch am Mobilfunkmarkt in Deutschland teil. Mittlerweile hält UI 75,1 % an DRI. Die Kosten für die Umsetzung eines 5G-Netzes schlagen als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...