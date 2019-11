Rocket Internet steigt für 320 Millionen Euro bei United Internet ein. Beide Firmen sind schon am Kabelnetzbetreiber Tele Columbus beteiligt - und United Internet hat Anteile an Rocket Internet. In der ersten Jahreshälfte hat Startup-Investor Rocket Internet erstmals einen Gewinn von mehr als einer halben Milliarde Euro ausweisen können. Jetzt investiert das Unternehmen einen großen Teil davon wieder. Für rund 320 Millionen Euro hat sich Rocket Internet einen Anteil von 5,46 Prozent an dem Mobilfunk- und Internetprovider United Internet gesichert. Das geht aus einer am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...