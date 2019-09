BERLIN (Dow Jones)--Der Ost-Ausschuss hat einen neuen Chef. Der Vorstandsvorsitzende der Dortmunder Wilo Gruppe, Oliver Hermes, wurde am Montag zum Nachfolger von Wolfgang Büchele bestimmt, erklärte der Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft (OAOEV).

"Eine 70-jährige Tradition fortführen zu können und in die Fußstapfen von so herausragenden Vorsitzenden wie Otto Wolff von Amerongen und Klaus Mangold zu treten, ist für mich Verpflichtung und Ansporn zugleich", sagte Hermes nach seiner Wahl. "Der OAOEV ist für die deutsche Wirtschaft der wichtigste Türöffner zu 29 Ländern Mittel- und Osteuropas. Auch mein Unternehmen Wilo hat von diesen Netzwerken enorm profitiert, um die uns viele in Europa beneiden."

Ziel seiner Vereinsarbeit sei es, das bestehende Netzwerk zu pflegen und zu erweitern und gleichzeitig die Interessen der Mitgliedsunternehmen im Dialog mit der Politik zu vertreten. Besondere Akzente werde Hermes zudem beim Thema Industrie 4.0 setzen. "Bei Industrie 4.0 sind wir Deutschen Vorreiter, aber wir brauchen dringend europaweit einheitliche Standards für den grenzüberschreitenden Datenverkehr, sonst fallen wir auch in diesem Bereich hinter die USA und China zurück", sagte Hermes.

Mit dem Zusammenschluss von Ost-Ausschuss und Osteuropaverein bündelt der OAOEV seit Mai 2018 die Interessen der deutschen Wirtschaft in den 29 Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas, des Südkaukasus und Zentralasiens.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2019 07:28 ET (11:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.