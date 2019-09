Die Aktie der bekannten Wasserstoff-Branchengröße aus Norwegen, Nel ASA (WKN: A0B733), zählt am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt zu den wenigen Werten mit grünen Vorzeichen. Nel prognostiziert nach wie vor eine positive Unternehmensentwicklung, auch dank Industrieschwergewichten wie Royal Durch Shell (WKN: A0D94M).

Gleichzeitig soll das Produktionspotenzial aggressiv hochgefahren werden. So plant Nel, in absehbarer Zeit mindestens 1 Gigawatt (GW) alkalische Elektrolyseure pro Jahr zu produzieren. Ein Quantensprung, denn bisher ist Nel im Stande, 40 Megawatt (MW) am Standort Notodden zu produzieren. Das Management bastelt weiter kräftig an der Wachstumsstory.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz. Auftragsbuch platzt aus allen Nähten

Das Auftragsbuch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...