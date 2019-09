Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta020/23.09.2019/13:51) - Die CGift AG erweitert ihr Angebot: Ab sofort können digitale Geschenkkarten über die Homepage erworben und gegen ausgewählte Kryptowährungen eingelöst werden. Auch der Launch der neuen CGift App und Real Gift App im Apple App Store ist erfolgt - die Android Versionen folgen in Kürze.



Hamburg, den 23. September 2019. Die CGift AG (ISIN DE000A2AAB74/ WKN A2AAB7) bietet ab sofort den Service, digitale Geschenkkarten über die Webseite (www.cgift.io) zu erwerben. Die Geschenkkarten können gegen ausgewählte Kryptowährungen eingelöst werden. Der Kauf erfolgt zunächst per Banküberweisung. Weitere Bezahlmöglichkeiten folgen in Kürze. Parallel zum Kauf über die Webseite, plant CGift zusätzliche Kooperationen mit strategischen Partnern, die die innovative Technologie gegen eine Lizenzgebühr nutzen können.



Zusätzlich betreibt CGift mit dem Produkt RealGift einen weiteren Geschäftsbereich, der auf die Gewinnung und Analyse von Daten zur Kundenbindung mit Hilfe einer Engagement-Card ausgerichtet ist. Interessierte Unternehmen haben mit RealGift die Möglichkeit, digitale Geschenkkarten im eigenen Branding an ihre Kunden herauszugeben. Beim Einlösen der Geschenkkarten können Kunden einen individuellen Fragebogen ausfüllen und hierfür eine Belohnung in Form eines Geschenkes erhalten. RealGift eignet sich somit besonders als White Label Lösung und ist ab sofort als App im Apple App Store verfügbar.



Seit der erfolgten Neuausrichtung im Dezember 2018, hat CGift die vergangenen Monate intensiv genutzt, um das neue Geschäftsmodell auf- und auszubauen. Zuletzt hat sich CGift auf der Blockchance Konferenz Mitte August 2019 in Hamburg den interessierten Messebesuchern präsentiert und erste Promo-Geschenkkarten verteilt. Es ist geplant, dass die Geschenkkarten in den kommenden Monaten auch bei ausgewählten Online-Händlern oder lokalen Geschäften erworben werden können.



CGift AG: Die CGift AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Krypto- und Blockchain-Unternehmen, deren Schwerpunkte in der Entwicklung von innovativer Technologie im Bereich Marketing, Kundenakquise und Kundendaten-Analyse liegen.



