Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Sanofi von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 79 auf 90 Euro angehoben. Der neue Chef Paul Hudson habe zahlreiche Optionen, um bei den Franzosen Wert zu schöpfen, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Montag vorliegenden Studie. Das defensive Wachstumsprofil des Pharmakonzerns beginne zudem, Anleger anzuziehen./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-09-23/14:22

ISIN: FR0000120578