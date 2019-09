Hengshui, China (ots/PRNewswire) - Der Hengshui Lake International Marathon 2019 wird am 22. September um 7:30 Uhr gestartet. Das mittlerweile zum 9. Mal stattfindende Event ist als Gold Label Road Race von der International Association of Athletics Federations akkreditiert, eine Auszeichnung, die nur für Veranstaltungen vergeben wird, die den höchstmöglichen Ansprüchen an einen Marathon in Bezug auf das Rennen selbst und umfassende Serviceleistungen für die Läufer und Unterstützungseinrichtungen entsprechen. In diesem Jahr sind rund 20.000 Läufer angemeldet, davon 6.000 für das gesamte 40km-Rennen, 4.000 für den Halbmarathon, und 10.000 für den 5-Kilometer Fun Run.



Die Strecke, die entlang des Hengshui-Sees verläuft, ist in Bezug auf die saisonale Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehr als ideal für Läufer. Die Veranstalter haben diesjährig einige Streckenabschnitte begradigt und verbessert, was die mittlere Höhe der gesamten Laufroute um rund einen Meter reduziert. Die Läufer werden, umgeben von der Schönheit der Hengshui-Sees, eines der staatlichen Naturschutzgebiete Chinas, noch bessere Ergebnisse erzielen und dabei gleichzeitig die majestätische Landschaft genießen können.



Die Veranstaltung wird live auf Dubai Sports, Fox Sports und StarTimes TV übertragen. Dieses Ereignis sollte man sich nicht entgehen lassen!



