IRW-PRESS: U.S. Gold Corp.: U.S. Gold Corp. ernennt Douglas Newby in den Board of Directors

Er bringt fundierte Branchen- und Genehmigungserfahrung in den USAU-Board ein

ELKO, Nevada, 23. September 2019 - U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298868), ein Unternehmen für Goldexploration und -entwicklung gibt bekannt, dass Douglas Newby in den Board of Directors berufen wurde. Herr Newby wurde auch in den Vergütungsausschuss, den Nominierungsausschuss und den Fachausschuss berufen und wird neuer Vorsitzender des Prüfungsausschusses der U.S Gold Corp. werden.

Edward Karr, President und CEO der U.S. Gold Corp., erklärte: Alle Directors der U.S. Gold Corp. freuen sich, Douglas Newby in unserem Board zu begrüßen. Ich kenne Douglas seit vielen Jahren persönlich und habe großen Respekt für seine Branchenkenntnisse. Wir freuen uns auf seine zukünftigen Beiträge zum Board of Directors, zum Prüfungsausschuss und auf die Unterstützung während der Genehmigungsverfahren auf unserem Projekt Copper King in Wyoming und unseren Explorationsmöglichkeiten in Nevada.

Douglas Newby kommentierte: Ich freue mich sehr, dass ich der U.S. Gold Corp. dabei helfen kann, ihr Gold-Kupfer-Projekt Copper King in Wyoming sowie ihr Portfolio an Explorationsliegenschaften in Nevada voranzutreiben. Basierend auf der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) aus dem Jahr 2018 glauben wir, dass Copper King eine seltene Kombination aus potenziell signifikanter Cashflow-Generierung, bescheidenen Kapitalkosten und einem unterstützenden gemeinschaftlichen und regulatorischen Umfeld bietet. Das Managementteam und der Board bringen eine Fülle von Erfahrung in den Bereichen Regierung, Betriebsleitung und Finanzierung mit sich.

Herr Newby verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bewertung, Finanzierung und Unternehmensführung in der globalen Bergbauindustrie.

Über U.S. Gold Corp.

U.S. Gold Corp. ist ein US-amerikanisches börsennotiertes Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorationsliegenschaften. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming; für das Projekt hat Mine Development Associates einen technischen Bericht mit einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) erstellt. Keystone ist eine Explorationsliegenschaft im Cortez Trend in Nevada. Weitere Informationen über US Gold Corp. erhalten Sie unter www.usgoldcorp.gold.

Zukunfts- und Warnhinweise

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung und alle anderen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, erfolgen gemäß den Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken, die sich aus folgenden Faktoren ergeben: Änderungen des Goldpreises und der Kosten für den Bergbau, Umwelt- und aufsichtsrechtlichen Risiken, Risiken für Junior-Unternehmen, die im Allgemeinen Explorationsaktivitäten durchführen, sowie andere beschriebene Faktoren im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K, in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und unter www.sec.gov eingesehen werden können: Änderungen des Goldpreises und der Kostenfaktoren in der Bergbaubranche, ökologische und regulatorische Risiken; Risiken denen Junior-Unternehmen ausgesetzt sind, die sich im Allgemeinen mit Exploration beschäftigen, sowie anderer Faktoren. Eine Beschreibung dieser finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und unter www.sec.gov. eingesehen werden können. Wir geben keine Zusicherung oder Garantie, dass die hierin enthaltenen Informationen vollständig und korrekt sind, und wir sind nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

U.S. Gold Corp. Investor Relations:

+1-800-557-4550

ir@usgoldcorp.gold

www.usgoldcorp.gold

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48920

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48920&tr=1

