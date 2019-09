Das israelische Unternehmen ElectReon Wireless hat einen Renault Zoe erfolgreich während der Fahrt induktiv geladen. Hierfür wurde ein 20 Meter langer Streckenabschnitt in der israelischen Siedlung Beit Yanai am Mittelmeer mit in die Fahrbahn eingelassenen Spulen ausgestattet. Im Rahmen des Tests hat ElectReon eine Energieübertragung von 8,5 kW mit einem Wirkungsgrad von mehr als 91 Prozent nachgewiesen. ...

