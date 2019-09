Bindlach (ots) -



- Erneut bestätigt: Der Textildiscounter NKD wurde zum 2. Mal in

Folge mit dem Siegel "Deutschlands Beste" ausgezeichnet

- NKD belegt herausragenden 1. Platz bei größtem Marken-Test

Deutschlands

- Die Studie wurde im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test

durchgeführt Der Textildiscounter NKD erhält erneut eine Auszeichnung: In der Studie "Deutschlands Beste" von Focus Money und Deutschland Test belegt das Unternehmen aus Oberfranken einen ausgezeichneten 1. Platz.



Mit vollen 100 von 100 möglichen Punkten erzielte NKD in der Kategorie "Mode- und Textilhäuser" den 1. Platz. Damit liegt NKD noch vor weiteren Textildiscountern wie Ernsting's Family, Takko oder C&A. Das Top-Ranking demonstriert Markenstärke und bestätigt, dass das deutsche Unternehmen weiterhin zu den besten sowie beliebtesten Marken aus Verbrauchersicht zählt. Das Siegel "Deutschlands Beste" ist eine ideale Ergänzung zu den bestehenden Auszeichnungen "Preis-Sieger" sowie "Kundenliebling". CEO Dr. Ulrich Hanfeld freut sich: "Das erneute Siegel verschafft NKD einen besonderen Wettbewerbsvorteil. Als führende Marke im Textilbereich orientieren wir uns weiterhin an unseren Kunden, ihren Qualitätsansprüchen sowie Preisvorstellungen."



Die Studie "Deutschlands Beste" ist der größte Marken-Test Deutschlands. Es wurden rund 20.000 Marken aus 274 Branchen untersucht - basierend auf 107 Millionen Aussagen aus Online-Medien sowie Social Media. Die Bewertung bezieht sich auf Preis-Leistung, Service, Qualität, Kauf- oder Weiterempfehlungsbereitschaft, Sympathie oder Vertrauen in die Marke.



Das Unternehmen NKD



Mit insgesamt 1.800 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, einem eigenen Onlineshop sowie ca. 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit zählt die NKD Firmengruppe zu den größten Unternehmen im Textileinzelhandel. Das Angebot reicht von aktueller Mode für die ganze Familie und funktionaler Sportbekleidung über Heimtextilien und saisonale Dekoartikel bis hin zu ausgewählten Markensortimenten.



