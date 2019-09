SmartStream Technologies, Anbieter von Lösungen für das Financial Transaction Lifecycle Management (TLM), stellte heute ein neues KI-Modul vor, das maschinelles Lernen für die kontinuierliche digitale Verarbeitung von Zahlungen nutzt. Ein typisches Projekt zur Pflege und Verbesserung der Abstimmungsregeln würde sonst bis zu zwei Tage in Anspruch nehmen, was nun mit einem einfachen Abhaken bewerkstelligt werden kann.

Das neue Modul macht es möglich, die Abstimmungsraten unmittelbar zu aktualisieren, während zugleich die Systemrekonfigurationen automatisch durchgeführt werden was die Betriebskosten senkt und Risiken minimiert. Dies unterstützt Finanzunternehmen dabei, ihre Wartungskosten niedrig zu halten und die Abhängigkeit der Geschäftsanwender von stark ausgelasteten IT-Abteilungen zu verringern. Somit bildet die Technologie faktisch ein System zur kontinuierlichen Verbesserung, das im Hintergrund arbeitet, auch wenn sich die Daten verändern, die in das Abstimmungssystem einfließen. Außerdem entfällt für die Unternehmen die Notwendigkeit, zeit- und kostenintensive Projekte zum Redesign ihrer technischen Architektur durchzuführen.

SmartStream-Produktmanager Roland Brandli erklärt dazu: "Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben ein virtuelles Einsatzteam, das niemals schläft, sondern ständig mit Vergleichen und Korrigieren beschäftigt ist. Eine derart ausgeklügelte und perfekt funktionierende Abstimmungslösung zu haben, bedeutet weniger Kosten und Aufwand und einen geringeren Bedarf an qualifiziertem IT-Personal. Manchmal kann es verlockend sein, Wartungsprobleme zu vernachlässigen, doch wenn man solche Dinge nicht ständig im Auge behält, kann das riskant sein. Werden Abstimmungsregeln nicht regelmäßig überprüft und neu konfiguriert, dann werden die Abstimmungsraten wahrscheinlich sinken. Ihre Untersuchung kann dann die Einstellung von zusätzlichem Betriebspersonal erfordern und mit zusätzlichen Kosten verbunden sein."

Das neue Modul wurde für den Einsatz mit der TLM-Lösung Aurora Digital Payments Control von SmartStream konzipiert. Es ist einfach zu implementieren und bietet schnelle und komfortable Effizienzsteigerungen bei der täglichen Verwaltung von Abstimmungsvorgängen.

