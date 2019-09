Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Deutschland geht es für den DAX heute deutlich nach unten, an der Wall Street ist dagegen vorbörslich nur wenig Bewegung zu sehen. Allerdings waren die US-Indizes bereits am Freitag unter Druck geraten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Facebook, Snap, Tesla, Fitbit, Walt Disney, Roku und Shopify. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.