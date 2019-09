Rotterdam (www.fondscheck.de) - Im brasilianischen Regenwald wurde zuletzt eine Rekordzahl an Bränden gezählt, so Robeco in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Viele von ihnen wurden absichtlich gelegt, um das Land für Viehzucht oder Landwirtschaft nutzbar zu machen. Ein Großteil der auf diesen Flächen gezüchteten Rinder oder des dort angepflanzten Sojas wird in der westlichen Lebensmittelproduktion verwendet oder landet in Restaurants und Supermärkten. Das Amazonasgebiet gilt als die Lunge der Welt, die Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre filtert und 20 Prozent des globalen Sauerstoffs produziert. ...

