In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,00%-Wandelanleihe der Beno Holding AG (WKN A11QP9) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.Aufgrund der aussichtsreichen Positionierung der Beno Immobilien als Bestandshalter im Bereich mittelständisch, gewerblich oder industriell genutzter Liegenschaften, der kontinuierlichen Steigerung der wiederkehrenden Mieterlöse mit weiterhin positivem Ausblick und der gezeigten Kapitaldienstfähigkeit in Verbindung mit der für den wirtschaftlichen Rang der Anleihe attraktiven Rendite von 12,65% p.a. (Kurs 104,50% am 20.09.2019 bei Rückzahlung zu 117,50% des Nennbetrages am 23.04.2021) sei die 5,00%-Beno-Wandelanleihe weiterhin mit 3,5 KFM-Sternen zu bewerten.

Beno-Wandelanleihe 2014/21

WANDELANLEIHE CHECK: Die im April 2014 begebene Wandelanleihe der Beno Holding AG mit Laufzeit bis 14.04.2021 verfügt über einen Zinskupon von 5,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.04. und 15.10.). Das Emissionsvolumen beträgt 10 Mio. Euro. Der Emissionserlös wurde zu gleichen Teilen zum Erwerb von 75,1% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...