Konjunkturdaten aus Europa und den USA sorgen für Verstimmung. Auch der Handelsstreit mit China drückt den Dow Jones zur Eröffnung ins Minus.

Maue Konjunkturdaten und der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China haben am Montag auf den Kursen an der Wall Street gelastet. Wie in Europa signalisierten Einkaufsmanagerindizes in den USA eine Abkühlung der Wirtschaftsleistung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,3 Prozent tiefer auf 26.846 Punkte. Vorige Woche hatte der US-Leitindex gut ein Prozent verloren. Der technologielastige Nasdaq gab zu Wochenbeginn 0,1 Prozent auf 8113 Punkte nach und der breit gefasste S&P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...