Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die "Wirtschaftsweisen" gehen in Deutschland davon aus, dass die Wirtschaft über drei Monate nur mit einer Auslastung von 80% arbeiten wird, so Dr. Manfred Schlumberger, Leiter Portfoliomanagement von StarCapital.Unter dieser Annahme komme es zu einem Wachstumseinbruch von mehr als 5% in 2020, vergleichbar mit dem Jahr 2009 in der Finanzkrise. Da diese Prognose etwas zu optimistisch erscheine, sei wohl eher mit einem Rückgang zwischen 5% und 10% und einem dramatischen Anstieg von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit zu rechnen. Erst gegen Ende des Jahres sollten die gewaltigen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen beginnen zu greifen und der Wirtschaft zu einem starken Aufschwung im nächsten Jahr verhelfen. ...

